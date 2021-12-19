Малоймовірно, що хтось відправить війська до України, щоб кинути виклик РФ – Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав дуже малоймовірним розміщення британських військових підрозділів на території України для захисту від можливого вторгнення Росії.

Таку думку він висловив в одному з інтерв’ю. Воллес нагадав, що Україна не є членом НАТО. А тому, за його словами, “малоймовірно”, що Британія та її союзники відправлять війська для захисту нашої держави у разі масштабної агресії РФ.

– Факт у тому, що вона (Україна, – Ред.) не є членом НАТО. І тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії, – наголосив Бен Воллес.

Він висловив думку, що Україна знає про таку ситуацію (що Британія не планує відправляти війська).

– Ми не повинні дурити людей. Українці це знають, – заявив британський міністр.

На запитання, чи означає це, що Україна залишиться наодинці перед загрозою вторгнення, Воллес знову повторив, що Україна не є членом НАТО. Водночас він запевнив, що Велика Британія та її союзники докладають зусиль у дипломатичній сфері, щоб не допустити ескалації.

– Саме тому ми робимо все можливе, щоб на дипломатичному рівні сказати Путіну: Не роби цього, – заявив міністр, додавши, що суворі економічні санкції є найімовірнішою формою стримування.

Раніше Бен Воллес запевняв, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і налаштована підтримувати його.

А британський прем’єр-міністр Борис Джонсон днями заявив, що повторне воєнне вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для всього світу.

У листопаді британські ЗМІ оприлюднили інформації, що Лондон готовий відправити до України близько 600 військовослужбовців сил спеціального призначення через побоювання російського вторгнення. Однак, судячи з останньої заяви Воллеса, відправки військ не відбудеться.

Заява міністра оборони Великої Британії перегукується із позицією Вашингтона. Так, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що питання відправки наземних військ США до України через загрозу російського вторгнення ніколи не було на порядку денному.

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Джерело: The Spectator, ВВС