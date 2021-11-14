Велика Британія готова відправити до України близько 600 військовослужбовців сил спеціального призначення через побоювання вторгнення з боку Росії.

Про це інформує британське видання The Mirror із посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, до складу оперативної групи можуть увійти: підрозділи британських Сил спеціальних операцій SAS (Special Air Service – Спеціальної повітряної служби) та елітне формування повітряно-десантних військ Paras (йдеться про парашутний полк).

– Оперативна група чисельністю до 600 британських військовослужбовців готова до розгортання в Україні на тлі побоювань, що Росія готує вторгнення до країни-сусіда, – йдеться в публікації.

У матеріалі зазначається, що військовослужбовців вже попередили, що їх можуть перекинути до України в будь-який момент та в дуже короткий термін.

Підготовка британських військових сил розпочалася після того, як Міноборони країни та розвідка МІ-6 поінформували уряд Британії про існування реальної небезпеки для України та країн Заходу з боку РФ та лідера цієї країни Володимира Путіна. Було оприлюднено відео, як російські танки, бронетехніка і війська зосереджуються біля кордонів України.

За інформацією видання, до складу британських підрозділів, які можуть вирушити до України, входять: члени SAS, Спеціального розвідувального полку, медики, інженери, зв’язківці, а також до 400 десантників із 16-ї повітряно-штурмової бригади (базується в місті Олдершот, графство Гемпшир).

– Оперативній групі повідомили, що її, можливо, потрібно буде розгорнути в дуже стислий термін. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові летіти в Україну і або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони підготувалися до обох варіантів, – повідомило виданню поінформоване джерело.

В публікації зазначається, що сотні парашутистів за підтримки артилерійських підрозділів могли б висадитися в Україні протягом 36 годин після отримання наказу.

Раніше Лондон запевняв у непохитній підтримці суверенітету України.

А британський військовий високопосадовець, генерал сер Нік Картер попередив, що зараз існує більший ризик початку військового конфлікту між Заходом та Росією, ніж будь-коли з часу завершення холодної війни.