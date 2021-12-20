Країни НАТО ніколи не повинні піддаватися на ультиматуми та шантаж з боку Російської Федерації. Йдеться і про останні “пропозиції” Москви щодо надання гарантій безпеки, які містять вимогу про невступ України до Альянсу.

Про це заявив на прес-конференції президент Польщі Анджей Дуда за підсумками саміту Люблінського трикутника, відповідаючи на запитання, яким чином слід інтерпретувати останній ультиматум РФ до НАТО.

Президент Польщі висловив думку, що в цій ситуації лідер РФ Володимир Путін хоче: або продемонструвати імперську силу Росії, або ж вирішив, що НАТО зараз переживає момент слабкості та може погодитися на подібні ультиматуми.

У зв’язку з цим Анджей Дуда порадив пригадати уроки історії.

– У ситуації, коли одна держава з великим військовим потенціалом озвучує ультиматум іншим державам: якщо погоджуватися на ці ультиматуми, то після цього відбувається серйозна військова агресія такої держави. І в результаті розпочинається війна. Ми не повинні погоджуватися на такі ультиматуми, – зазначив Дуда.

За словами польського лідера, єдиною відповіддю на подібний ультиматум Росії може стати серйозний контрультиматум, щоб заспокоїти агресора.

Президент Польщі також провів образну аналогію із грабіжником.

– Хтось приходить до вас додому, починає стукати в двері та погрожувати, каже, що він на вас нападе, якщо ви не відкриєте і не дасте гроші. Але навіть якщо ви трохи прочините двері, щоб дати йому гроші, на вас все одно нападуть й увірвуться до вас додому… Ніколи не потрібно піддаватися на такі ультиматуми та шантаж, – наголосив Дуда.

Він нагадав слова колишнього президента Польщі Леха Качинського, який попереджав, що після нападу російських військ на Грузію будуть напади і на Україну, Польщу та країни Балтії.

Політик висловив сподівання, що США та інші країни НАТО розуміють, що на російський шантаж погоджуватися не можна.

Нещодавно Росія висунула умови НАТО та США щодо гарантій безпеки. Вони, зокрема, передбачають відмову від розширення НАТО на схід та від включення України до складу Альянсу. Також є вимога про виведення військових підрозділів НАТО з Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.