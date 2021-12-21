НАТО ніколи не піде на компроміс із РФ щодо України – Столтенберг

Компроміс з Росією щодо розширення НАТО, зокрема щодо вступу України, неможливий, заявив на брифінгу генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

– Ми ніколи не підемо на компроміс щодо права кожної країни Європи, включно з Україною, обирати свій шлях, – сказав він.

Водночас Столтенберг повідомив про плани скликати на початку 2022 року засідання Ради НАТО-Росія для врегулювання розбіжностей.

– Ми готові вести діалог, сісти за стіл переговорів та обговорити дуже серйозні питання з Росією, – зазначив генсек НАТО.

Але попередив Москву про серйозні наслідки у разі нової ескалації проти України, оскільки й досі спостерігає нарощування військ РФ біля її кордонів.

Заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо неможливості компромісів із Москвою у питанні членства України лунають не вперше.

Кілька днів тому він про це говорив на тлі вимог РФ щодо гарантій нерозширення Альянсу в східному напрямку.

Столтенберг наголосив, що Україна – суверенна держава, яка має право захищатися відповідно до Статуту ООН.