Сполучені Штати Америки готові до переговорів з Росією з питань безпеки, проте в координації з європейськими партнерами та в умовах деескалації ситуації на кордонах України.

Відповідну заяву оприлюднив Білий дім за підсумками перемовин радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана із помічником лідера РФ Юрієм Ушаковим.

Під час розмови, яка відбулася напередодні, Салліван повідомив співрозмовнику, що США готові до дипломатичної взаємодії з Росією через різні канали: зокрема, через двосторонні контакти, ОБСЄ та Раду НАТО-Росія.

Водночас Салліван наголосив, що діалог із Москвою з питань гарантій безпеки можливий за умов:

• повної координації з союзниками та партнерами в Європі;

• деескалації ситуації на українському кордоні з боку Росії.

– Він (Джейк Салліван, – Ред.) чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог повинен базуватися на взаємності, враховувати наше занепокоєння з приводу дій Росії і проходити у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами. Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації, – сказано в заяві Білого дому.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, своєю чергою, підтвердив, що розмова Саллівана та Ушакова стосувалася “пропозицій” РФ щодо надання гарантій безпеки, які були нещодавно передані американській стороні.

Що відомо про вимоги Москви

Нещодавно Росія висунула умови НАТО та США щодо надання гарантій безпеки.

Були оприлюднені напрацьовані Москвою проекти угод щодо безпеки з США та НАТО. Документи передали на розгляд американській стороні.

Так, Росія вимагає від Вашингтона не розширювати склад НАТО, зокрема не приймати до Альянсу Україну.

Крім того, в Москві хочуть, щоб США відмовилися створювати військові бази на території пострадянських держав і тих, які не входять до НАТО.

Джерело: Білий дім, Deutsche Welle