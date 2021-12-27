Сполучені Штати Америки готові запровадити небачені досі санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Про це заявила в одному з інтерв’ю віце-президент США Камала Гарріс. Вона нагадала, що Вашингтон проводить перемовини з РФ та попереджає про наслідки агресії.

Зокрема, американський лідер Джо Байден нещодавно розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним з приводу України.

– Ми ведемо прямі перемовини з Росією… Ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що Росія не повинна вдиратися в суверенітет України, що ми відстоюємо її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками щодо цього, і ми дуже чітко заявили, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили, – наголосила Гарріс.

Водночас вона не відповіла прямо на запитання, чи означає це введення санкцій безпосередньо проти Володимира Путіна. Гарріс зазначила, що не хоче поки що розповідати про “конкретні санкції”.

Водночас віце-президент США запевнила, що Кремлю пояснюють наслідки можливої нової агресії проти України.

– Ми говоримо про санкції, яких ми раніше не застосовували, – уточнила Гарріс у відповідь на репліку, що попередні обмежувальні заходи не зупинили Росію.

Нещодавно в Держдепартаменті США заявили про підготовку нових санкцій проти Росії, які спрямовані на стримування її від вторгнення в Україну.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація, що Сенат США у 2022 році може проголосувати за санкції проти російського газопроводу Північний потік-2.