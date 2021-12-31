Президент США Джо Байден закликав очільника РФ Володимира Путіна до деескалації напруженості з Україною.

Про це в Білому домі повідомили за підсумками розмови глав держав 30 грудня.

– Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, – зазначили в прес-службі.

Президент Байден також висловив підтримку дипломатичним переговорам, які заплановані на початок 2022 року.

Ідеться, зокрема, про двосторонній діалог зі стратегічної стабільності із НАТО, Росією та ОБСЄ.

– Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише за умови деескалації, а не ескалації, – уточнили в Білому домі.

Телефонна розмова президентів США та Російської Федерації розпочалася 30 грудня о 22.35 за київським часом і тривала 50 хвилин.

Як напередодні повідомляли в Білому домі, сторони мали обговорити низку тем, серед яких – дипломатичні відносини з Росією.

Попередня розмова Джо Байдена та Володимира Путіна 7 грудня тривала вдвічі довше.

Темою відеодзвінка три тижні тому, серед іншого, було нарощування російських військ біля українського кордону.