Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Рішуча відповідь РФ у разі вторгнення – Білий дім про переговори Байдена і Путіна

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден закликав очільника РФ Володимира Путіна до деескалації напруженості з Україною.

Про це в Білому домі повідомили за підсумками розмови глав держав 30 грудня.

– Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, – зазначили в прес-службі.

Президент Байден також висловив підтримку дипломатичним переговорам, які заплановані на початок 2022 року.

Ідеться, зокрема, про двосторонній діалог зі стратегічної стабільності із НАТО, Росією та ОБСЄ.

– Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише за умови деескалації, а не ескалації, – уточнили в Білому домі.

Телефонна розмова президентів США та Російської Федерації розпочалася 30 грудня о 22.35 за київським часом і тривала 50 хвилин.

Як напередодні повідомляли в Білому домі, сторони мали обговорити низку тем, серед яких – дипломатичні відносини з Росією.

Попередня розмова Джо Байдена та Володимира Путіна 7 грудня тривала вдвічі довше.

Темою відеодзвінка три тижні тому, серед іншого, було нарощування російських військ біля українського кордону.

Джерело: White House

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка