В американському штаті Колорадо руйнівні лісові пожежі, які виникли перед Новим роком, знищили близько тисячі будинків. Станом на зараз троє людей зникли безвісти та вважаються загиблими.

Масштабні пожежі в Колорадо розпочалися в четвер, 30 грудня, неподалік від міста Денвер, яке є столицею штату.

Через вітряну та засушливу погоду (швидкість вітру досягала 160 км/год) вогонь дуже швидко поширився на велику територію.

Пожежі охопили кілька міст, знищили сотні будинків. А десятки тисяч людей буле змушені тікати від вогню.

Як розповів шериф округу Боулдер Джо Пелле, пожежі знищили щонайменше 991 будинок (з них понад 550 – у місті Луїсвілл). Замість них залишилися купи попелу та уламків. Ще понад 120 будинків були пошкоджені.

Понад 30 тис. людей були змушені евакуюватися. Часто на те, щоб зібратися, в них було лише кілька хвилин.

