В американському штаті Колорадо руйнівні лісові пожежі, які виникли перед Новим роком, знищили близько тисячі будинків. Станом на зараз троє людей зникли безвісти та вважаються загиблими.

Масштабні пожежі в Колорадо розпочалися в четвер, 30 грудня, неподалік від міста Денвер, яке є столицею штату.

Через вітряну та засушливу погоду (швидкість вітру досягала 160 км/год) вогонь дуже швидко поширився на велику територію.

Пожежі охопили кілька міст, знищили сотні будинків. А десятки тисяч людей буле змушені тікати від вогню.

Як розповів шериф округу Боулдер Джо Пелле, пожежі знищили щонайменше 991 будинок (з них понад 550 – у місті Луїсвілл). Замість них залишилися купи попелу та уламків. Ще понад 120 будинків були пошкоджені.

Понад 30 тис. людей були змушені евакуюватися. Часто на те, щоб зібратися, в них було лише кілька хвилин.

A vicious wildfire that began Thursday morning in Boulder County, Colorado, swallowed about 1,600 acres in a matter of hours, burning hundreds of homes and prompting orders for some 35,000 people across two communities to evacuate Read the latest here: https://t.co/FRAjxsSr7L pic.twitter.com/jd9s5nF6m4 — CNN (@CNN) December 31, 2021

As wildfires spread, authorities in Colorado have ordered the evacuation of the cities of Louisville and Superior which have around 34,000 residents combined. Get the latest here: https://t.co/Rcf7sHFPPr pic.twitter.com/oFh3qJjHXD — Sky News (@SkyNews) January 1, 2022

Троє людей зникли безвісти: їх вважають загиблими. За даними ЗМІ, серед них була 91-річна жінка, чия родина потрапила у вогняну пастку. За словами шерифа Джо Пелле, навряд когось із зниклих безвісти вдасться знайти живим.

– Їхні будинки повністю зруйновані. Потенційно там можуть бути людські останки. Все повалилося, і зараз вкрите 8 дюймами снігу, – розповів шериф.

Місцева влада планує залучити собак для пошуку людських останків.

Homes engulfed in flames as most destructive wildfire in Colorado’s history sparks hazmat fears pic.twitter.com/MIRqUGm8TW — The Sun (@TheSun) December 31, 2021

Airline passenger aboard flight from Denver captures bird’s-eye view of wildfire burning in Boulder County, Colorado. Gov. Jared Polis has declared a state of emergency. https://t.co/nnhyaX6W4B pic.twitter.com/u05F5URSCG — ABC News (@ABC) December 31, 2021

This is absolutely gut wrenching. The wildfire ongoing near Boulder, Colorado is being fueled by wind gusts that are so strong it’s nearly impossible to contain it all. Praying for those families that lost today. #MarshallFire pic.twitter.com/QOiiUREZAI — Tyler Roney (@TylerJRoney) December 31, 2021

Через пожежі, причину яких ще з’ясовують, у штаті оголосили надзвичайний стан. Лунали припущення, що причиною загоряння могло стати падіння опор лінії електропередач. Проте комунальні служби не виявили пошкоджень.

Лісові пожежі в Колорадо допоміг погасити сильний снігопад. За даними Національної служби погоди США, в ніч на суботу там випало близько 15 см снігу.

Після зміни погоди люди почали повертатися до своїх будинків.

3 missing after 1,000 homes destroyed during rare winter wildfire in Colorado https://t.co/7jtM7Ur8cj pic.twitter.com/LuTRBfmAm4 — New York Post (@nypost) January 2, 2022

У вересні 2021 року пожежі в Каліфорнії охопили національний парк Секвойя. Він відомий гігантськими деревами – секвоями.

А в липні Нью-Йорк вкрило густим димом після пожеж в Орегоні та Каліфорнії.