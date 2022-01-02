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Руйнівні пожежі в Колорадо знищили близько 1000 будинків: троє людей вважаються загиблими

Юлія Соколова редакторка стрічки
Пожежа

В американському штаті Колорадо руйнівні лісові пожежі, які виникли перед Новим роком, знищили близько тисячі будинків. Станом на зараз троє людей зникли безвісти та вважаються загиблими.

Масштабні пожежі в Колорадо розпочалися в четвер, 30 грудня, неподалік від міста Денвер, яке є столицею штату.

Через вітряну та засушливу погоду (швидкість вітру досягала 160 км/год) вогонь дуже швидко поширився на велику територію.

Пожежі охопили кілька міст, знищили сотні будинків. А десятки тисяч людей буле змушені тікати від вогню.

Як розповів шериф округу Боулдер Джо Пелле, пожежі знищили щонайменше 991 будинок (з них понад 550 – у місті Луїсвілл). Замість них залишилися купи попелу та уламків. Ще понад 120 будинків були пошкоджені.

Понад 30 тис. людей були змушені евакуюватися. Часто на те, щоб зібратися, в них було лише кілька хвилин.

Троє людей зникли безвісти: їх вважають загиблими. За даними ЗМІ, серед них була 91-річна жінка, чия родина потрапила у вогняну пастку. За словами шерифа Джо Пелле, навряд когось із зниклих безвісти вдасться знайти живим.

– Їхні будинки повністю зруйновані. Потенційно там можуть бути людські останки. Все повалилося, і зараз вкрите 8 дюймами снігу, – розповів шериф.

Місцева влада планує залучити собак для пошуку людських останків.

Через пожежі, причину яких ще з’ясовують, у штаті оголосили надзвичайний стан. Лунали припущення, що причиною загоряння могло стати падіння опор лінії електропередач. Проте комунальні служби не виявили пошкоджень.

Лісові пожежі в Колорадо допоміг погасити сильний снігопад. За даними Національної служби погоди США, в ніч на суботу там випало близько 15 см снігу.

Після зміни погоди люди почали повертатися до своїх будинків.

У вересні 2021 року пожежі в Каліфорнії охопили національний парк Секвойя. Він відомий гігантськими деревами – секвоями.

А в липні Нью-Йорк вкрило густим димом після пожеж в Орегоні та Каліфорнії.

Джерела: BBC, CBS News, Голос Америки

Фото: Depositphotos

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