Голова Пентагону Остін захворів на коронавірус

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили коронавірус. Голова Пентагону зараз перебуває на карантині.

Відповідна заява поширена на офіційному сайті Пентагону та в Twitter-акаунті міністра.

За словами Остіна, він пройшов тест на Covid-19, який дав позитивний результат, проте симптоми захворювання легкі.

Остін уточнив, що перебуватиме на карантині вдома протягом найближчих п’яти днів. Проте від справ він відходити не планує і збереже за собою всі повноваження міністра оборони, а також за можливості братиме участь у ключових зустрічах та обговореннях в онлайн-форматі.

Остін вже поінформував про свій діагноз американського лідера Джо Байдена та інших представників керівництва Міноборони США. Зараз відбувається тестування всіх тих, з ким очільник Пентагону контактував протягом останнього тижня.

Водночас Остін наголосив, що востаннє особисто зустрічався із Байденом ще 21 грудня – більш ніж за тиждень до появи симптомів коронавірусу.

Ллойд Остін уточнив, що раніше пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу і в жовтні отримав третю дозу вакцини.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022