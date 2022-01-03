Голова Пентагону Остін захворів на коронавірус

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили коронавірус. Голова Пентагону зараз перебуває на карантині.

Відповідна заява поширена на офіційному сайті Пентагону та в Twitter-акаунті міністра.

За словами Остіна, він пройшов тест на Covid-19, який дав позитивний результат, проте симптоми захворювання легкі.

– Мій тест на Covid-19 дав позитивний результат. Я запросив тестування після того, як у мене з’явилися симптоми, коли я перебував вдома у відпустці. Мої симптоми слабкі, і я дотримуюся вказівок свого лікаря, – зазначив очільник Пентагону.

Остін уточнив, що перебуватиме на карантині вдома протягом найближчих п’яти днів. Проте від справ він відходити не планує і збереже за собою всі повноваження міністра оборони, а також за можливості братиме участь у ключових зустрічах та обговореннях в онлайн-форматі.

Остін вже поінформував про свій діагноз американського лідера Джо Байдена та інших представників керівництва Міноборони США. Зараз відбувається тестування всіх тих, з ким очільник Пентагону контактував протягом останнього тижня.

Водночас Остін наголосив, що востаннє особисто зустрічався із Байденом ще 21 грудня – більш ніж за тиждень до появи симптомів коронавірусу.

– Мій тест на Covid-19 того ранку був негативним. Пентагон я не відвідував із четверга, – додав він.

Ллойд Остін уточнив, що раніше пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу і в жовтні отримав третю дозу вакцини.

– Як мені пояснив лікар, моя повна вакцинація і бустерна доза, яку я отримав на початку жовтня, зробили протікання хвороби набагато легшим, – наголосив очільник Пентагону.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

У грудні коронавірус виявили у Вселенського патріарха Варфоломія. Його вже виписали зі шпиталю у Стамбулі, де він майже тиждень перебував під медичним наглядом.

А в жовтні на Covid-19 захворів колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Джерело: U.S. Department of Defense, Ллойд Остін