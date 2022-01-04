Американка Вірджинія Джуффре погодилася не подавати до суду на будь-кого, пов’язаного з фінансистом Джеффрі Епштейном, кого можна було б назвати потенційним відповідачем – щодо відшкодування збитків за сексуальні злочини.

Документ, оприлюднений судом Нью-Йорка, показує, що фінансист заплатив їй $500 тис., щоб уникнути позову.

Проте Джуффре позивається до герцога Йоркського, принца Ендрю, за нібито зґвалтування її 20 років тому, коли вона була підлітком. Сам принц заперечує свою причетність.

Документ угоди між Епштейном та Джуффре був оприлюднений перед важливим слуханням у вівторок у цивільній справі за участю принца Ендрю, і це може вплинути на перебіг суперечки між двома сторонами.

Джуффре стверджує, що Епштейн та його подруга Гіслен Максвелл продали її принцу.

За її словами, їй доводилося надавати сексуальні послуги і друзям Епштейна, серед яких були бізнесмени, вчені та відомі та заможні люди. Дівчина стверджувала, що серед них був герцог Йоркський.

Хоча в угоді не згадується ім’я принца, його адвокати кажуть, що ця угода 2009 року означає, що Джуффре не може подати на нього до суду, тому що вона погодилася припинити всі судові позови проти будь-кого, хто пов’язаний із мільярдером Епштейном, кого можна було б назвати потенційним відповідачем.

Джерело в юридичній команді принца Ендрю сказало, що Джуффре згадала королівську сім’ю у своєму позові від 2009 року (проти Джеффрі Епштейна – Ред.) та умови угоди поширюються і на герцога.

Американський мільярдер Епштейн помер у в’язниці у 2019 році, а Максвелл минулого тижня була засуджена за вербування та торгівлю молодими дівчатами з метою жорстокого поводження з боку покійного фінансиста.