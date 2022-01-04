Міноборони США замовило будівництво двох патрульних катерів Mark VI для України в межах програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales.

Компанія SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) отримає $25,5 млн на будівництво двох патрульних катерів Mark VI, їхнє оснащення, активацію і навчання екіпажів.

Роботи виконуватимуться в Такомі, штат Вашингтон. Очікується, що вони будуть завершені до березня 2026 року.

Наразі США законтрактували вже десять катерів Mark VI для України в межаїх програми міжурядових зарубіжних військових продажів Foreign Military Sales.

Mark VI – це бойові патрульні катери. Вони призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

23 листопада 2021 року до України прибули два американські патрульні катери типу Island. Незабаром під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Передача катерів відбулася у межах матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

Джерело: Міноборони США