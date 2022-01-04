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У США побудують ще два патрульні катери для України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Mark VI катери

Міноборони США замовило будівництво двох патрульних катерів Mark VI для України в межах програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales.

Компанія SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) отримає $25,5 млн на будівництво двох патрульних катерів Mark VI, їхнє оснащення, активацію і навчання екіпажів.

Роботи виконуватимуться в Такомі, штат Вашингтон. Очікується, що вони будуть завершені до березня 2026 року.

Наразі США законтрактували вже десять катерів Mark VI для України в межаїх програми міжурядових зарубіжних військових продажів Foreign Military Sales.

Mark VI – це бойові патрульні катери. Вони призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

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Передача катерів відбулася у межах матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

Джерело: Міноборони США

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