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У США визначились із представником на перемовинах із РФ у Женеві

Тетяна Забожко редакторка стрічки
держдеп сша

Делегацію США під час двосторонніх перемовин із Російською Федерацією в Женеві 10 січня очолить заступниця Держсекретаря Венді Шерман.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, заступниця держсекретаря та інші високопосадовці продовжуватимуть тісно консультуватися з союзниками та партнерами до перемовин і після них.

– У понеділок у Женеві ми послухаємо, як Росія обґрунтовує свою пропозицію. Ми у відповідь висловимо свої бачення проблеми, яких у нас багато, – зазначив Нед Прайс.

Метою американської делегації упродовж перемовин 10 січня буде визначити кілька питань із достатньою кількістю спільних позицій задля продовження обговорення та ухвалення рішення.

– Я не хочу здогадуватися, які це можуть бути питання, але, звичайно, діалог зі стратегічної стабільності вузько зосереджений саме на однойменних питаннях, – уточнив представник Держдепу.

Нед Прайс додав, що під час перемовин основна увага буде зосереджена виключно на двосторонніх питаннях.

Ми не збираємося діяти за спинами наших союзників по НАТО, європейських партнерів та, звісно, ​​України. Без них ми нічого не зробимо та не скажемо, – запевнив речник Держдепартаменту.

Більш детальна інформація про участь американської делегації на сесіях НАТО та на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, за словами Неда Прайса, стане відома найближчим часом.

10 січня в Женеві відбудуться двосторонні перемовини між Сполученими Штатами та Росією на тему зростання напруженості біля кордонів України та так званих гарантій безпеки.

12 січня повинна відбутися зустріч у межах Ради НАТО – Росія, а обговорення в ОБСЄ планується на 13 січня.

7 січня також відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Джерело: U. S. Department of State

Фото: Dreamstime

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