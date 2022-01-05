Делегацію США під час двосторонніх перемовин із Російською Федерацією в Женеві 10 січня очолить заступниця Держсекретаря Венді Шерман.
Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
За його словами, заступниця держсекретаря та інші високопосадовці продовжуватимуть тісно консультуватися з союзниками та партнерами до перемовин і після них.
– У понеділок у Женеві ми послухаємо, як Росія обґрунтовує свою пропозицію. Ми у відповідь висловимо свої бачення проблеми, яких у нас багато, – зазначив Нед Прайс.
Метою американської делегації упродовж перемовин 10 січня буде визначити кілька питань із достатньою кількістю спільних позицій задля продовження обговорення та ухвалення рішення.
– Я не хочу здогадуватися, які це можуть бути питання, але, звичайно, діалог зі стратегічної стабільності вузько зосереджений саме на однойменних питаннях, – уточнив представник Держдепу.
Нед Прайс додав, що під час перемовин основна увага буде зосереджена виключно на двосторонніх питаннях.
– Ми не збираємося діяти за спинами наших союзників по НАТО, європейських партнерів та, звісно, України. Без них ми нічого не зробимо та не скажемо, – запевнив речник Держдепартаменту.
Більш детальна інформація про участь американської делегації на сесіях НАТО та на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, за словами Неда Прайса, стане відома найближчим часом.
10 січня в Женеві відбудуться двосторонні перемовини між Сполученими Штатами та Росією на тему зростання напруженості біля кордонів України та так званих гарантій безпеки.
12 січня повинна відбутися зустріч у межах Ради НАТО – Росія, а обговорення в ОБСЄ планується на 13 січня.
7 січня також відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Джерело: U. S. Department of State