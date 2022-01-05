Делегацію США під час двосторонніх перемовин із Російською Федерацією в Женеві 10 січня очолить заступниця Держсекретаря Венді Шерман.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, заступниця держсекретаря та інші високопосадовці продовжуватимуть тісно консультуватися з союзниками та партнерами до перемовин і після них.

– У понеділок у Женеві ми послухаємо, як Росія обґрунтовує свою пропозицію. Ми у відповідь висловимо свої бачення проблеми, яких у нас багато, – зазначив Нед Прайс.

Метою американської делегації упродовж перемовин 10 січня буде визначити кілька питань із достатньою кількістю спільних позицій задля продовження обговорення та ухвалення рішення.

– Я не хочу здогадуватися, які це можуть бути питання, але, звичайно, діалог зі стратегічної стабільності вузько зосереджений саме на однойменних питаннях, – уточнив представник Держдепу.

Нед Прайс додав, що під час перемовин основна увага буде зосереджена виключно на двосторонніх питаннях.

– Ми не збираємося діяти за спинами наших союзників по НАТО, європейських партнерів та, звісно, ​​України. Без них ми нічого не зробимо та не скажемо, – запевнив речник Держдепартаменту.

Більш детальна інформація про участь американської делегації на сесіях НАТО та на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, за словами Неда Прайса, стане відома найближчим часом.

10 січня в Женеві відбудуться двосторонні перемовини між Сполученими Штатами та Росією на тему зростання напруженості біля кордонів України та так званих гарантій безпеки.

12 січня повинна відбутися зустріч у межах Ради НАТО – Росія, а обговорення в ОБСЄ планується на 13 січня.

7 січня також відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Джерело: U. S. Department of State