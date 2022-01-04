Цього тижня міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться на позачергове засідання. Його темою буде нарощування російських військ поблизу кордонів України.

Про це поінформувала речниця Альянсу Оана Лунгеску. За її словами, зустріч відбудеться в п’ятницю, 7 січня, у віртуальному форматі.

– Міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорять нарощування військової потужності РФ в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки, – зазначається в анонсі засідання.

Воно відбуватиметься під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга. Після зустрічі він дасть прес-конференцію для ЗМІ.

An extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers will be held on Friday 7 Jan. They will discuss #Russia’s military build-up in & around #Ukraine and broader European security issues. ????️ SecGen @jensstoltenberg press conference around 16.00https://t.co/oGH3SSyzc6 pic.twitter.com/CKTIOiX8Ga — Oana Lungescu (@NATOpress) January 4, 2022

Варто зазначити, що на 10 січня цього року заплановані двосторонні перемовини між Сполученими Штатами Америки та Росією в Женеві (Швейцарія). Вони будуть присвячені зростанню напруженості біля кордонів України, а також питанню так званих гарантій безпеки.

Вимоги щодо останніх Москва нещодавно передала НАТО та США. Серед іншого, РФ вимагає від Альянсу відмовитися від розширення на схід (зокрема не дозволити Україні вступити до НАТО).

У Європейському Союзі нещодавно висловили бажання також взяти участь у перемовинах між США та РФ щодо архітектури безпеки в Європі. Як наголосив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, ніщо не може вирішуватися про Євросоюз без присутності його представників.

На січень також заплановані ще кілька раундів перемовин із Росією. Так, 12 січня повинна відбутися зустріч у рамках Ради НАТО-Росія, а обговорення в ОБСЄ планується на 13 січня.