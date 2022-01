Цього тижня міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться на позачергове засідання. Його темою буде нарощування російських військ поблизу кордонів України.

Про це поінформувала речниця Альянсу Оана Лунгеску. За її словами, зустріч відбудеться в п’ятницю, 7 січня, у віртуальному форматі.

Воно відбуватиметься під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга. Після зустрічі він дасть прес-конференцію для ЗМІ.

An extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers will be held on Friday 7 Jan. They will discuss #Russia’s military build-up in & around #Ukraine and broader European security issues.

????️ SecGen @jensstoltenberg press conference around 16.00https://t.co/oGH3SSyzc6 pic.twitter.com/CKTIOiX8Ga

