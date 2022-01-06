6 січня в Казахстані антитерористична операція триває в одному з районів Алмати, де розміщені адміністративні будівлі.

Про це повідомила речниця департаменту поліції міста Салтанат Азірбек.

У мережі з’явилися кадри, як силові відомства та військові проводять операцію на площі Республіки.

Напередодні там під час штурму акімату (муніципалітету) вирувала пожежа.

Нині департамент поліції просить жителів і гостей міста Алмати не залишати своїх будинків.

Про старт антитерористичної операції в Алмати задля придушення масових акцій протесту в країні 5 січня повідомляв віцемер міста Єржан Бабакумаров.

Чиновник заявив, що силовикам вдалося звільнили захоплений протестувальниками аеропорт Алмати.

Увечері цього ж дня на території всієї країни запровадили режим надзвичайного стану.

До таких дій у Казахстані вдалися через масштабні протести, які спалахнули 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.