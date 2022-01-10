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Тривали майже 8 годин: у Женеві завершилися переговори між США та Росією

Юлія Соколова редакторка стрічки
переговори США-РФ

У Женеві (Швейцарія) завершилися двосторонні переговори між делегаціями США та Росії.

Про це поінформувала журналістка телеканалу CNN Дженніфер Хенслер із посиланням на Держдепартамент США

Загалом переговори тривали протягом майже восьми годин із перервою на ланч. Вони стартували о 8.55 за місцевим часом (близько 10.00 за Києвом), а завершилися о 16.32 (о 17.32 за київським часом).

Переговори відбувалися в закритому для преси форматі.

– За словами речника Держдепартаменту США, переговори між офіційними особами США та Росії в Женеві завершилися о 16.32 за місцевим часом. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на ланч, – повідомила Хенслер.

Дженніфер Хенслер

Сторони поки не поінформували про результати переговорів.

Відомо, що делегацію Росії на них очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а делегацію США – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

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