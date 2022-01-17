Уряд Данії ухвалив рішення виділити 22 млн євро на нову комплексну програму підтримки України. Вона спрямована на посилення стійкості та здатності нашої держави подолати тяжкі наслідки збройного конфлікту на Донбасі.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ Данії.

Про нову програму допомоги Україні було оголошено напередодні. Цього ж дня голова МЗС Данії Йеппе Кофод відвідав лінію зіткнення на Донбасі.

– Наразі Україні загрожує масове і абсолютно неприйнятне нарощування військової присутності РФ поблизу кордону. Я щойно відвідав лінію зіткнення і на власні очі побачив, наскільки серйозно цей конфлікт вплинув на український народ. Уряд Данії не стоятиме осторонь, – наголосив Кофод.

Пакет підтримки на 22 млн євро є новим етапом програми миру та стабілізації для України на 2022-2025 роки. Кошти спрямують:

• на зміцнення безпеки східних регіонів України;

• на підтримку оборонної реформи України та розбудову потенціалу української оборони;

• на покращення діалогу між людьми по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі, щоб “сприяти вирішенню конфліктів та локальному примиренню”.

Як повідомила міністр оборони Данії Тріне Брамсен, серед іншого, Данія планує допомогти привести Збройні сили України у відповідність до стандартів НАТО.

Факт виділення допомоги підтвердив у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України, – написав він.

Попередній етап підтримки Данії для України тривав з 2018 по 2021 роки (з бюджетом у 16,1 млн євро).

Наприкінці жовтня минулого року Європейська комісія додатково виділила 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для жителів Донбасу, які постраждали унаслідок збройного конфлікту, спровокованого Росією.

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Джерело: МЗС Данії, Twitter Дмитра Кулеби