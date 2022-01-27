Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з польським колегою Маріушем Блащаком через нарощування військ РФ довкола України.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

– Обидва лідери висловили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також свою незмінну відданість розбудові обороноздатності українських сил, – зазначив речник міністерства оборони.

За його словами, міністри обмінялися думками, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО.

– Ллойд Остін та Маріуш Блащак наголосили на важливості збереження єдності НАТО та домовилися продовжувати тісну співпрацю в цей критичний час, – уточнив Джон Кірбі.

Нагадаємо, що 24 січня глава Пентагону перевів у режим підвищеної готовності близько 8,5 тис. американських військових.

Їх спрямують до Європи після запиту НАТО або в інших ситуаціях.

Як пояснив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, на такий крок Сполучені Штати ідуть, щоб підвищити боєздатність своїх військ вдома та за кордоном.

Цього ж дня НАТО заявило про рішення збільшити військову присутність у Східній Європі.

Союзники переводять сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання сил Північноатлантичного альянсу в Східній Європі.

Джерело: U.S. Department of Defense