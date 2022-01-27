РФ та інші країни знають, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному – МЗС ФРН

На думку МЗС Німеччини, вступ України до Північноатлантичного Альянсу наразі не розглядається.

Про це в одному з інтерв’ю заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Її запитали, чи можна розмірковувати про членство Україні в Альянсі, коли на Донбасі завершаться бойові дії.

– Як я вже сказала, всім відомо, включаючи Росію, що зараз це не на порядку денному. Народ України хоче жити у мирі та безпеці. Багато хто з них роками розлучений зі своїми сім’ями через конфлікт на Донбасі. Ось про що йдеться, а не про швидкий вступ до НАТО, – сказала глава МЗС ФРН.

Анналена Бербок додала, що стосовно цієї теми мала довгу розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Зокрема, німецький дипломат дала зрозуміти главі МЗС РФ, що існуючі європейські договори можуть бути переглянуті.

На її думку, зараз найважливішим завданням є актуалізація діалогу про виконання Мінських домовленостей.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на Росії щодо “гарантій безпеки” у Європі.

Свою відповідь до МЗС РФ передав і Альянс. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська мають піти з трьох країн – України, Молдови та Грузії.

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Джерело: WAZ