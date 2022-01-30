У Польщі очікують на хвилю біженців з території України в разі нового військового вторгнення Росії. У польському МВС вважають, що кількість біженців може досягнути навіть мільйона людей.

Таку заяву зробив в ефірі місцевого телебачення заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік.

– Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців, які рятуватимуться від смерті. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни, – зазначив Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готова до хвилі біженців чисельністю до мільйона людей.

Вонсік наголосив, що Польщі варто готуватися до гіршого сценарію розвитку подій на фоні скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він уточнив, що наразі Варшава розглядає кілька сценаріїв.

– Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії. Але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які можуть з’явитися на нашому східному кордоні, – розповів заступник міністра.

За словами Вонсіка, йдеться про підготовку медичного обслуговування, проживання потенційних біженців та харчування.

Вонсік запевнив, що біженці з України перебуватимуть під захистом Польщі, згідно з Женевською конвенцією. Варшава не відмовлятиме їм у підтримці, оскільки це передбачено міжнародним правом та правилами співіснування в цивілізованому світі.

Крім того, Вонсік закликав не піддаватися істериці та паніці. На його думку, поки в Китаї проходитимуть Олімпійські ігри-2022, президент РФ Володимир Путін не здійснюватиме нападу на Україну, щоб не зашкодити відносинам із Пекіном.

Днями комітет Сейму Польщі ухвалив проєкт резолюції із закликом до держав-членів НАТО та Європейського Союзу підтримати Україну через можливі нові агресивні дії з боку Росії.

Джерело: Polsat News