Голова Пентагону Ллойд Остін у середині лютого вирушить до Європи, щоб зустрітися із союзниками по НАТО на тлі напруженості у відносинах із Росією. Про це повідомляє телерадіокомпанія Voice of America.

Нагадаємо, що 21 січня у Женеві голова Держдепу США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори щодо концентрації російських військових та техніки поблизу кордонів з Україною.

Тоді і Блінкен, і Лавров заявили, що не чекають на розв’язання всіх питань на зустрічі. Але пізніше сторони обмінялися письмовими відповідями, намагаючись прояснити свої позиції.

У понеділок, 31 січня, Сполучені Штати отримали від Росії лист у відповідь, але представники Держдепартаменту відмовилися обговорювати його зміст, пославшись на бажання зберегти переговорний процес у таємниці.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі у коментарі Voice of America заявив, що глава Пентагону Ллойд Остін візьме участь в особистій нараді міністрів оборони НАТО, організованій генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом 16-17 лютого.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з польським колегою Маріушем Блащаком через нарощування військ РФ довкола України.

Джерело: VOA