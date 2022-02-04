Пентагон підтвердив інформацію американської розвідки про те, що Російська Федерація хоче сфабрикувати напад нібито Збройних сил України на територію РФ чи російськомовне населення, щоб виправдати вторгнення на українські території.

Як заявив під час пресбрифінгу прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, в минулому Російська Федерація вже вдавалась до аналогічних тактик.

– Ми підтверджуємо маємо інформацію плани росіян, що, очевидно, мали намір імітувати привід для вторгнення (на територію України, – Ред.), – сказав Джон Кірбі.

Речник Пентагону заявив, що в плани Росії входила фабрикації “нападу” ЗСУ або співробітників розвідки на громадян РФ чи російськомовних мешканців сходу України.

Він додав, що Росія планувала зафільмувати сфабрикований напад, щоб зробити з нього пропагандистське відео, на якому мали бути зафіксовані тіла загиблих, а також осіб, що зображали б людей в жалобі. Зокрема, планувалось створення постановочних кадрів знищених сіл та військової техніки.

При цьому Джон Кірбі відмовився навести докази цієї інформації чи розкрити, якою саме інформацією з цього приводу володіє американська влада.

– Звичайно ж, я не розкриватиму, що саме знаходиться в нашому розпорядженні, – сказав речник Пентагону.

Напередодні низка американських ЗМІ, що посилались на джерела у розвідці, писали про те, що Росією був розроблений план створення приводу, щоб вторгнутися в Україну.

Провокації для вторгнення

В минулому подібні заяви про створення провокацій лунали від низки органів. Всі ці дії РФ мали б виправдати військове вторгнення в Україну.

Наприклад, у середині січня депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський заявив, що РФ може підірвати житлові будинки, щоб виправдати свою агресію.

Головне управлінні розвідки України також повідомляло, що спецслужби Росії готують низку провокацій проти своїх військових, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

У січні адміністрація президента США попереджала, що російський уряд направив своїх оперативників на схід України для можливих підготовок диверсійних операцій.

Джерело: Pentagon