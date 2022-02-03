Американські офіційні особи повідомили про розроблений Росією план створення приводу, щоб вторгнутися в Україну. Згідно з планом, на українські Збройні сили буде покладено неправдиву відповідальність за напад, який нібито спричинить жертви не лише на сході України, а й у Росії.

За повідомленнями джерел Washington Post, план схвалили на найвищому рівні в Москві.

Зазначається, що інформацію про подібні задачі російської влади були розсекречені американською розвідкою. Чотири джерела видання повідомили, що план РФ буде розкритий адміністрацією президента США Джо Байдена у четвер, 3 лютого.

У січні Білий дім попереджав, що російський уряд направив своїх оперативників на схід України для можливих підготовок диверсійних операцій.

Передбачувана операція, яку збираються викрити США, включає трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України – і, можливо, в Росії – на широку аудиторію, щоб викликати обурення проти українського уряду і створити привід для вторгнення, повідомили два співрозмовники видання.

Невідомо, чи будуть ці жертви справжніми чи лише імітацією, сказав один з американських чиновників.

Джерела, знайомі з розвідданими, заявили, що завдання було розроблено російськими спецслужбами та знаходиться на пізній стадії підготовки.

Ця операція пов’язана з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але водночас стоїть окремо від них, повідомили чиновники. Окрім згаданого заслання на схід України диверсантів, йдеться про іншу змову, яку минулого місяця розкрив британський уряд. Цей план передбачав дестабілізацію українського уряду з боку РФ та встановлення у главі України проросійського політика Євгена Мураєва.

– Всі вони, звичайно, пов’язані, але це конкретна операція, спрямована на створення потенційного приводу (для вторгнення в Україну, – Ред.), – сказав один із американських чиновників.

Жодне з анонімних джерел видання не розкрило основні докази передбачуваної змови, але зазначається, що вони були ознайомлені з інформацією з цього питання.

Повідомлення про підготовку Росією змови пролунало у той момент, коли офіційний Вашингтон та інші західні країни намагаються викрити планування Москвою потенційного вторгнення в Україну, щоб ускладнити плани Кремля.

– У нас є інформація, що один із варіантів, який планує російський уряд – це інсценування нападу українських військових чи розвідувальних сил на російську суверенну територію чи на російськомовне населення, щоб виправдати військові дії проти України, – заявив високопоставлений представник адміністрації президента США.

Він додав, що на думку Білого дому, Росія вже завербувала тих, хто братиме участь у сфабрикованому нападі, і що російська розвідка бере безпосередню участь у цих зусиллях.

Інші провокації, щоб створити привід для вторгнення

Раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.

Так, 14 січня депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Росія може влаштувати підрив будинків як сценарій, що уможливить російське вторгнення.

Про можливі провокації також повідомляли у Головному управлінні розвідки України. Там заявили, що Спеціальні служби РФ готують низку провокацій проти своїх військовослужбовців, щоб звинуватити в цьому українську армію.

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