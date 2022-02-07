У тому стані справ, коли навколо України скупчується російська військова техніка, а топпосадовці США повідомляють про можливу ескалацію конфлікту, можна побачити поліпшення ситуації.

З такою заявою для журналістів виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Слова Шольца прозвучали напередодні свого першого візиту до США у посаді глави уряду ФРН. На зустрічі канцлер та президент США Джо Байден обговорять, зокрема, тему скупчення російських військ навколо України.

Олаф Шольц заявив, що попри взаємні звинувачення України та Росії, в основі конфлікту залишаються переговори країн Заходу з Москвою.

Канцлер Німеччини заявив, що сторонам вдалося просунутися вперед, а сам він відчуває особисту гордість через досягнутий прогрес.

Він додав, що Німеччина готова збільшити присутність своїх збройних сил у країнах Балтії.

Напередодні міністерство оборони ФРН знову відхилило можливість постачання зброї в Україну. Це рішення підтвердив і глава німецького уряду.

– Федеральний уряд протягом багатьох років дотримується чіткого курсу – ми не поставляємо (озброєння, – Ред.) у кризові регіони і не постачаємо летальне озброєння Україні, – наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, 14 лютого канцлер Федеративної Республіки Німеччина здійснить свій перший візит до Києва. Після цього, 15 лютого, у глави німецького уряду запланований від’їзд до Російської Федерації.

Раніше колега Шольца, лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц, заявив, що Євросоюзу слід розглянути спільне постачання оборонної зброї в Україну. Він також піддав критиці канцлера ФРН за його пасивну позицію щодо України.