Литва готова прийняти українських біженців у разі нападу РФ – прем’єр Шимоніте

Офіційний Вільньюс дав згоду на прийом біженців з України у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це 12 лютого заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Напередодні вона разом із українським колегою Денисом Шмигалем відвідала лінію розмежування на Донбасі.

Інгріда Шимоніте підкреслила, що продовжує сподіватися на спад напруги між Україною та Росією завдяки дипломатії, однак сценарії можуть бути різні.

– Ми не розглядаємо вторгнення РФ в Україну як центральний сценарій, тому що ми все ще сподіваємося, що в цій ситуації візьмуть гору дипломатичне рішення і здоровий глузд. Уряд вітатиме людей, які рятуються від війни, – повідомила вона.

Яку саме кількість українських біженців прийме Литва, наразі не озвучено. За попередньою інформацією, йдеться про 30 тис. громадян.

Станом на 12 лютого МВС Литви вже підготувало запити з інформацією про місця розміщення українців, а також перелік послуг та необхідної допомоги.

Зазначається, що участь у цьому процесі беруть не лише державні, а й приватні литовські організації.

30 січня про намір прийняти до мільйона українців у разі ескалації конфлікту з боку РФ заявили у Польщі.

За словами міністра внутрішніх справ Польщі Мацєя Вонсіка, біженці з України перебуватимуть під надійним захистом, згідно з Женевською конвенцією.

Він також наголосив, що Польщі варто готуватися до гіршого сценарію розвитку подій на фоні скупчення російських військ поблизу кордонів України.

Читайте Литва відправляє в Україну ракетні комплекси Stinger

Джерело: LRT

Фото: Ingrida Šimonytė