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Європейський Союз підготував пакет “важких” санкції проти Росії – Кулеба

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Європейський Союз вже підготував пакет болючих санкцій проти Росії. ЄС має намір докладати зусиль для підтримки України.

Про це розповів очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

– У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий, – наголосив Кулеба.

Міністр переконаний, що Європейський Союз докладатиме зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

– ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію та готовність до рішучих дій, – зазначив очільник МЗС України.

Російська агресія

Нещодавно стало відомо про нарощування військ Росії біля кордонів України. Дев’ять країн світу закликали громадян виїхати з України, а Ізраїль заявив про евакуацію своїх дипломатів на тлі загрози вторгнення Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що крім ймовірності нового нападу РФ, існує ризик повалення уряду в Києві.

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Фото: УНІАН

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