Європейський Союз вже підготував пакет болючих санкцій проти Росії. ЄС має намір докладати зусиль для підтримки України.

Про це розповів очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

– У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий, – наголосив Кулеба.

Міністр переконаний, що Європейський Союз докладатиме зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

– ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію та готовність до рішучих дій, – зазначив очільник МЗС України.

Російська агресія

Нещодавно стало відомо про нарощування військ Росії біля кордонів України. Дев’ять країн світу закликали громадян виїхати з України, а Ізраїль заявив про евакуацію своїх дипломатів на тлі загрози вторгнення Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що крім ймовірності нового нападу РФ, існує ризик повалення уряду в Києві.