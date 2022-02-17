Росія заявляє про початок відведення своїх військ та техніки від кордонів України. Проте це заперечують високопосадовці США, Великої Британії та низки інших країн.

У Сполучених Штатах говорять, що Росія, навпаки, збільшила контингент поблизу кордонів на 7 тис. військових.

Чи справді Росія відводить війська, чи варто довіряти таким заявам? Факти ICTV поцікавилися, що про це пишуть західні ЗМІ.

США назвали заяви Росії про виведення військ неправдивими – Axios

У США вважають, що заяви Росії про те, що вона відводить війська з прилеглої до України території, є неправдивими. Останніми днями Москва фактично збільшила свою присутність на кордоні на 7 тис. військовослужбовців, заявив журналістам високопосадовець адміністрації президента.

Виходить, що президент Володимир Путін, який публічно пропонував відновити переговори, у цей час по-тихому мобілізувався на війну, сказав чиновник.

Читайте Українська розвідка не підтвердила відведення російських військ від кордонів

Супутникові знімки та розвідувальні дані з відкритих джерел показують нарощування російської військової потужності поблизу України, що триває останніми днями.

– Учора російський уряд заявив, що виводить війська з України. Ця заява привернула багато уваги як тут, так і в усьому світі. Але тепер ми знаємо, що це була брехня… Фактично ми підтвердили, що за останні кілька днів Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною на цілих 7 тис. людей, причому деякі з них прибули зовсім недавно, — сказав чиновник журналістам на умовах анонімності.

У США продовжують отримувати натяки на те, що Росія може використати фейковий привід для виправдання вторгнення в Україну, зокрема сфабриковані звинувачення у звірствах проти проросійських бойовиків на сході Донбасу.

– Ми вже спостерігаємо зростання кількості неправдивих заяв з боку РФ в останні кілька днів, серед них і повідомлення про безіменну могилу мирних жителів, яких, ймовірно, вбили українські збройні сили. Заяви про те, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю, і що Захід спрямовує партизанів для вбивства місцевих жителів, – сказав чиновник, наголосивши, що все це є брехнею.

За його словами, найближчими днями кількість неправдивих повідомлень від російських державних ЗМІ зростатиме.

Напередодні керівник військової розвідки Великої Британії зробив аналогічну заяву про відведення військ Росією.

– Ми не бачили доказів того, що Росія відвела війська від кордонів України. Попри їхні твердження, Росія продовжує нарощувати військовий потенціал поблизу України, – заявив генерал-лейтенант Джим Гоккенгалл.

Цими вихідними віцепрезидент Камала Гарріс вирушить на Мюнхенську конференцію з безпеки, де вперше за більше ніж два десятиліття не буде російської делегації, щоб зустрітися з європейськими союзниками. Серед них генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери Естонії, Латвії та Литви, з якими вона обговорить додаткову військову підтримку США, призначену для зміцнення східного флангу Альянсу.

Другого дня конференції Гарріс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Українська криза: Росія перекинула до кордону ще 7 тис. військових – The Guardian

Голова британської військової розвідки Джим Гоккенгалл пізно ввечері в середу зробив серію публічних коментарів, посиливши скептицизм Заходу щодо того, що Росія віддана деескалації будь-якого конфлікту.

Генерал-лейтенант сер Гоккенгалл сказав, що було зафіксовано більше російської бронетехніки, вертольотів та польовий шпиталь, попри заяву Кремля про відведення військ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що президент Росії Володимир Путін може затягнути українську кризу на кілька місяців, намагаючись кинути виклик єдності Заходу.

– Нам не повинні вселяти хибне відчуття безпеки заяви Росії про те, що деякі війська повертаються до своїх казарм, у той час, як насправді нарощування російської військової сили не показує жодних ознак уповільнення, – сказала Трасс.

Вона зазначила, що наразі немає жодних доказів того, що російські військові йдуть із прикордонних районів поблизу України.

– У нас не має бути ілюзій щодо того, що Росія могла б тягнути це набагато довше, щоб витратити ще тижні, якщо не місяці, на підрив України та кинути виклик єдності Заходу. Це перевірка нашого характеру, – зазначила Трасс.

Наголошується, що Елізабет Трасс відвідає Україну та Польщу для переговорів зі своїми колегами-міністрами, а потім візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки з міністрами закордонних справ та оборони НАТО у суботу.

Напруженість різко зросла, оскільки Захід звинувачує РФ у брехні – The New York Times

Напруженість навколо України різко загострилася в середу, коли західні офіційні особи звинуватили Росію у брехні про те, чи справді вона почала відводити війська від українського кордону.

Так, високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності повідомив журналістам, що Москва не лише не згорнула свої війська та техніку, а й збільшила чисельність військ на 7 тис. комбатантів. Західні союзники висловили аналогічні сумніви щодо заяв Росії.

Попередження Заходу різко контрастували зі спробами Росії показати, що вона проводить деескалацію.

У середу держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю MSNBC заявив, що військові частини, які мають вирішальне значення для вторгнення сил, продовжують рухатися до кордону, а не від кордону.

У Брюсселі міністри оборони країн НАТО обговорили способи посилення військових позицій на східному периметрі Альянсу, а генсек Єнс Столтенберг заявив, що також не бачить нічого, що могло б підтвердити заяву Росії про скорочення чисельності військових та озброєння.

– Ми бачимо, що російські війська висуваються на позиції, – сказав Столтенберг.

Як пише видання, з Києва та Москви практично щодня надходили різнопланові заяви, створюючи головний біль для дипломатів, аналітиків та військових експертів.

Усі сторони дотримуються делікатних стратегій, намагаючись здаватися рішучими, але не непохитними, щоб уникнути звинувачень у разі війни.