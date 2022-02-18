Бундестаг відхилив ініціативу депутатів опозиції щодо надання зброї Україні

У Бундестазі 17 лютого відбулися слухання щодо ставлення Заходу до політики Росії, під час яких опозиційний блок ХДС/ХСС, очолюваний Фрідріхом Мерцом, ініціював звернення до уряду Німеччини з вимогою негайно змінити свій курс і надати Україні оборонне озброєння.

Проте інші депутати відхилили заяву колег із ХДС/ХСС.

У документі під назвою Протидія політиці Росії єдністю Заходу наголошується, що уряд Німеччини правильно зробив, утримавшись від постачання зброї Україні на тлі переговорів у нормандському форматі, проте зараз ситуація змінилася.

– Ця позиція застаріла у зв’язку з масовим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, що суперечить букві та духу Мінських угод та різко погіршує ситуацію з безпекою, – йдеться у проєкті звернення.

Німецькі опозиціонери закликають коаліційний уряд не ставити під загрозу зростання довіри до Німеччини та покласти край “небезпечному курсу коливання в політиці щодо Росії”.

Вони вважають, що політика нового уряду викликає роздратування у партнерів по НАТО та ЄС, і вимагають недвозначно назвати Росію причиною напруженої ситуації та вжити заходів.

За тиждень до візиту в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому Берлін на тлі ескалації з боку Росії вирішив надати Києву 5 тис. захисних шоломів, але не зброю.

За його словами, Україна сама попросила у Німеччини допомогу у вигляді шоломів.

А відмову постачати оборонне озброєння пояснив тим, що Берлін дотримується жорстких експортних критеріїв, які стосуються експорту озброєння в кризові регіони.

Джерело: Європейська правда