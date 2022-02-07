Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому Берлін на тлі ескалації з боку Росії вирішив надати Україні п’ять тисяч захисних шоломів, але не зброю.

Цю ситуацію очільник німецького уряду прокоментував в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

За словами Шольца, Київ сам запросив у Берліна допомогу у вигляді шоломів. Політик також розповів, що Німеччина дотримується жорстких експортних критеріїв, які стосуються експорту озброєння в кризові регіони.

– По-перше, Україна звернулася з проханням надіслати шоломи, і ми на це відреагували. По-друге, існують жорсткі експортні критерії, яких ми дотримуємося під час експорту озброєнь у кризові регіони, – наголосив Шольц.

Він зазначив, що нинішній уряд Німеччини дотримується політики попереднього (своєрідної “спадкоємності”) в питанні обмежень на експорт зброї.

Водночас Шольц запевнив, що Берлін співпрацює із США, іншими союзниками по НАТО та Євросоюзу в питанні стримування російської агресії. Він підтвердив, що РФ дорого обійдеться військове вторгнення в Україну.

Як відомо, Німеччина відмовляється постачати зброю Україні. Днями таку позицію Берліна вчергове підтвердила очільниця Міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт. За її словами, Німеччина не доставляє зброю у кризові зони, щоб не допустити подальшої ескалації.

Наприкінці 2021 року німецькі ЗМІ оприлюднили інформацію, що колишня канцлерка Ангела Меркель блокувала поставки зброї Україні в рамках НАТО. Йдеться про оборонне озброєння (протиснайперські системи, протидронні рушниці).

3 лютого міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що німецький уряд досі блокує можливість для нашої держави купувати зброю через агентство НАТО.

Німеччина поки що погодилася надати Україні п’ять тисяч військових шоломів (станом на 3 лютого, офіційний документ про їх передачу Київ ще не отримував). Резніков же зазначав, що наша держава просила Берлін не лише про шоломи.