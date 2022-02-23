45-й президент США Дональд Трамп назвав “геніальним” кроком рішення президента РФ Володимира Путіна визнати “незалежність” терористичних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Як заявив в інтерв’ю ексглава Білого дому, намір президента Росії запровадити війська на території окупованого Донбасу є “чудовим”.

– Я зайшов учора (додому, – Ред.), там був увімкнений телевізор, і я сказав: “Це геніально”… Путін оголошує величезну частину України незалежною. “О, це чудово” … Він збирається увійти туди і стати миротворцем … Це найсильніші миротворчі сили, які я бачив. Там було більше танків, ніж я бачив. Вони підтримуватимуть світ. Ні, просто подумайте про це, – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп додав, що якби він залишався президентом США, такого б не сталося, а також засудив дії свого наступника Джо Байдена.

– Чоловік, який каже: “Я оголошу більшу частину України незалежною”. Він використав слово “незалежна”. “І ми вийдемо, і ми підемо туди, і ми допоможемо зберегти мир”. Слід сказати, що це досить спритно. І знаєте що відповів Байден? Відповіді не було… Ні, це дуже сумно. Дуже сумно, – сказав 45 президент США.

Дональд Трамп також заявив, що Володимир Путін завжди “хотів в України”.

– Знаєте, він міцний горішок… Я знав, що він завжди хотів в Україну. Я говорив із ним про це. Я говорив: “Ти не можеш цього зробити. Ти не зробиш цього”. Але я бачив, що він цього хоче. Ми докладно говорили про це, – сказав колишній голова Білого дому.

21 лютого президент Російської Федерації визнав “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” і “ДНР”, а також отримав від Ради Федерацій Росії дозвіл про використання збройних сил РФ за кордоном, тобто на території окупованого Донбасу.

Президент Путін також заявив, що РФ визнає території терористичних утворень у межах Луганської та Донецької областей України.

Джерело: The Clay Travis and Buck Sexton Show