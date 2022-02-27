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Лукашенко може ухвалити рішення про участь у війні проти України – ЦОС

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Лукашенко

Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години ухвалить рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України. Про це інформує Центр оборонних стратегій.

У ЦОС констатують, якщо Лукашенко наважиться на такий крок, це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти українських сил оборони.

— Єдиною причиною такого рішення буде те, що громадянин Лукашенко повністю залежить зокрема у питаннях власної безпеки від Путіна. Це рішення ніяк не враховує мир та дружбу між народами України та РБ, що тягнеться віками.

Білоруси та Українці не воювали проти одне одного ніколи в історії. Ми братні народи та не можемо воювати один проти іншого. Якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна та Лукашенка.

 

Джерело: Українська правда

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