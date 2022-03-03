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Тижневик Time помістив на обкладинку цитату Зеленського

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Тижневик Time помістив на обкладинку цитату Зеленського

Американський тижневик Time у свіжому номері помістив на обкладинку цитату президента України Володимира Зеленського.

 

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Допис, поширений TIME (@time)

На синьо-жовтому тлі зображені слова очільника України із промови в Європарламенті 1 березня Життя переможе смерть, а світло переможе темряву.

– Перед лицем жорстокого російського вторгнення мужні вчинки президента України Володимира Зеленського надихнули його народ та активізували демократію в усьому світі, – зауважують представники американського тижневика.

Відомий журнал реагував і на початок вторгнення РФ до України.

Тиждень тому номер вийшов під заголовком Повернення історії. Як Путін зруйнував європейські мрії.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України почалася вранці 24 лютого.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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