Американський тижневик Time у свіжому номері помістив на обкладинку цитату президента України Володимира Зеленського.

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На синьо-жовтому тлі зображені слова очільника України із промови в Європарламенті 1 березня Життя переможе смерть, а світло переможе темряву.

– Перед лицем жорстокого російського вторгнення мужні вчинки президента України Володимира Зеленського надихнули його народ та активізували демократію в усьому світі, – зауважують представники американського тижневика.

Відомий журнал реагував і на початок вторгнення РФ до України.

Тиждень тому номер вийшов під заголовком Повернення історії. Як Путін зруйнував європейські мрії.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України почалася вранці 24 лютого.

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