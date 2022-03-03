Україна могла б отримати статус кандидата на вступ до складу Європейського Союзу вже найближчими днями, якщо буде ухвалено відповідне політичне рішення з боку ЄС.

Про це заявив в інтерв’ю польському радіо RMF FM заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. За його інформацією, 10 країн Євросоюзу вже підтримують такий крок.

– Україна може стати кандидатом на вступ до Євросоюзу вже завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС. Цю ініціативу підтримують 10 країн, – зазначив Пшидач.

Він додав, що поки не володіє інформацією, чи Франція та Німеччина на цьому етапі погодяться на такий статус України.

– Я не маю інформації про те, що Берлін і Париж на цьому етапі погодяться на цей статус, але ми їх переконаємо, – запевнив Пшидач.

Як відомо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі. В ЄС уже прийняли її до розгляду.

У Словаччині виступили з ініціативою створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Євросоюзу (як для країни, яка пройшла через війну та прагне стати частиною Європи).

1 березня відбулося засідання Європарламенту, на якому розглядалося це питання. На засіданні по відеозв’язку виступив Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна зараз об’єднала країни ЄС ціною життів тисяч своїх громадян. Зеленський закликав підтримати євроінтеграційний вибір України.

Зрештою депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали Євросоюз працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС. Документ під назвою Російська агресія проти України підтримали 637 євродепутатів.

Джерело: RMF FM