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НАТО не буде запроваджувати безпольотну зону над Україною – Столтенберг

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі з міністрами закордонних справ країн Альянсу заявив, що не було ухвалене рішення про створення над Україною безпольотної зони.

Він зазначив відсутність згоди щодо цього кроку серед союзників.

— Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України, – сказав він.

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може Альянс переглянути свою позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

— На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширенню її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі.

Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання, – сказав Столтенберг.

Він додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

З моменту вторгнення Росії в Україну наші дипломати наполягають на тому, щоб країни НАТО закрили небо над Україною. Майже відразу була створена відповідна петиція, яка 3 березня набрала 1 млн підписів.

Фото: Depositphotos

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