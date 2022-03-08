Японія запровадила додаткові санкції проти чиновників Росії та Білорусі у зв’язку із вторгненням в Україну, заморозивши їхні активи.

Про це у вівторок заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Оскільки Росія продовжує війну проти України, в якій замішана Білорусь, Японія заборонить експорт нафтопереробного обладнання до Росії та продукції подвійного призначення до Білорусі, сказав він.

Видання Japan Times пише, що Японія також обговорює заборону імпорту нафти з Росії зі США та європейських країн.

Персональні санкції

Крім того, уряд Японії ухвалив уведення персональних санкцій проти низки посадовців з Росії та Білорусі.

Санкції були уведені проти речника президента РФ Дмитра Пєскова, заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака, Олексія Громова та Сергія Кирієнка, голови Чечні Рамзана Кадирова, олігархів Бориса Ротенберга та Алішера Усманова, пропагандиста Володимира Соловйова.

Також санкції запроваджуються проти синів президента Білорусі Віктора та Дмитра Лукашенка, речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, а також голови МВС Івана Кубракова.

Крім того, запроваджується заборона на експорт для міністерства оборони Білорусі.

Наразі санкції проти президента РФ Володимира Путіна Японія не запроваджувала.

Що передувало

Напередодні прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія ще має кілька варіантів санкцій проти Росії, наголосивши на необхідності того, щоб Японія діяла разом із західними країнами щодо агресії Росії проти України. Проте він утримався від відповіді на запитання, чи приєднається Японія до Сполучених Штатів та європейських країн у забороні російських польотів у своєму повітряному просторі.

Раніше Японія вже ухвалила рішення про запровадження санкцій проти Росії, таких як виключення кількох банків із ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT, щоб порушити торгівлю та грошові перекази країни.

Японія натякнула на вжиття подальших заходів, хоча вона, як і раніше, не хоче закривати свій повітряний простір для російських літаків. Уряд вважає, що це може спонукати Росію вжити таких самих заходів проти Японії та вплинути на транспортування вакцин від Covid-19 з Європи.

Джерела: Japan Times, МЗС Японії