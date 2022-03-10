Сполучені Штати не підтримують передачу Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі.

Про це 9 березня оголосив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він сказав, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв зі своїм польським колегою та наголосив, що американська сторона не підтримує передачу додаткових винищувачів українським ВПС у цей час.

Джон Кірбі перерахував причини, через які США виступають проти передачі бойових літаків.

– По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону – це надати їм зброю та системи, яких вони найбільше потребують, щоб перемогти російську агресію, зокрема, протитанкові та протиповітряні. Ми поряд з іншими країнами продовжуємо посилати їм цю зброю, і ми знаємо, що вона використовується з великим ефектом. Повільний поступ Росії на півночі і повітряний простір, що оспорюється, над Україною – єдине тому підтвердження, – сказав він.

Спікер Пентагону додав, що знає, що російські повітряні значно значніші, ніж ВПС України.

– Їх ефективність обмежена завдяки українським стратегічним оперативним та тактичним наземним системам ППО, ракетам класу земля-повітря та Манпадам (зенітні ракети, що запускаються з плеча, – Ред.), – сказав він.

Джон Кірбі заявив, що другою причиною є те, що українські ВПС нині мають кілька ескадрилій повністю боєздатних літаків.

– За нашими оцінками, додавання літаків до українських запасів навряд чи суттєво змінить ефективність українських ВПС у порівнянні з російськими можливостями. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МІГ-29 є невеликою, – сказав представник оборонного відомства США.

Він резюмував, що розвідка США вважає передачу МіГ-29 Україні розвитком подій, які будуть сприйняті як ескалацію.

Це, на думку представника Пентагону, може спричинити таку реакцію Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

– Тому ми також оцінюємо передачу МіГ-29 Україні як високий ризик. Ми також вважаємо, що існують альтернативні варіанти, які краще підходять для підтримки українських військових у їх боротьбі проти Росії. Ми продовжуватимемо розглядати ці варіанти, – сказав Джон Кірбі.

Раніше стало відомо, що Вашингтон відмовив Варшаві у доставці винищувачів до України.