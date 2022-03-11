Президент РФ Володимир Путін наразі програє інформаційну війну в Україні, що підриває здатність російського лідера мобілізувати підтримку своєї агресивної війни всередині країни та за кордоном.

Про це під час слухань у сенатському комітеті з розвідки заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що Путін витратив два десятиліття на створення пропагандистської бульбашки та “відмивання” дезінформації через державні ЗМІ. З цієї причини США намагаються превентивно розвінчувати російські наративи про Україну, притуплюючи дію операцій під хибним прапором, які вдавались у минулому.

Раніше адміністрація президента США попереджала, що Росія може спробувати застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, після того, як підконтрольні Кремлю ЗМІ почали поширювати історії про “небезпечні лабораторії з виробництва біозброї” в Україні, які нібито фінансуються зі США.

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Уряд США відкинув ці твердження як повну нісенітницю і припустив, що Росія може використати їх як неправдивий привід у спробі виправдати свої власні жахливі дії в Україні.

Директор ЦРУ вважає, що використання дезінформації навколо хімічної зброї вже давно є частиною “ігрової програми” Володимира Путіна, вказавши на отруєння Росією колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у 2017 році та лідера опозиції Олексія Навального у 2020 році. Росія також намагалася приховати користування режимом Башара Асада хімічної зброї в Сирії.

– Я переконаний, що наші зусилля щодо вибіркового розсекречення, щоб запобігти подібним фальшивим наративам і створення помилкових наративів, були дуже важливими, – заявив Бернс.

Директор ЦРУ додав, що за попередні роки своєї кар’єри як дипломат (Вільям Бернс є колишнім послом США в Росії, – Ред.) він бачив дуже багато випадків, коли Захід програвав інформаційні війни з Росією.

– В даному випадку, я думаю, ми досягли великого ефекту, порушивши їх тактику та розрахунки та продемонструвавши всьому світу, що це навмисна та неспровокована агресія, побудована на брехні та хибних наративах. Тож це одна з інформаційних війн, яку, як мені здається, Путін програє, – сказав Вільям Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що Путін посилив своє панування у державних ЗМІ та задушив незалежні ЗМІ в Росії, Кремлю, як і раніше, складно повністю контролювати потоки інформації всередині країни.

– Є багато росіян, які мають VPN-акаунти, які й сьогодні мають доступ до YouTube, які мають доступ до інформації, і я не вірю, що він зможе на невизначений час відгородити росіян від правди, – заявив Вільям Бернс.

Він додав, що реалії, в яких убиті та поранені російські солдати повертатимуться додому, а санкції країн Заходу руйнуватимуть російську економіку, зможуть продемонструвати правду для громадян РФ.