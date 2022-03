Притягти Путіна та його прихильників до відповідальності – Канада про роботу з партнерами

Канада продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб притягти президента РФ Володимира Путіна та його прихильників до відповідальності.

Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Канади.

The Russian regime has used egregious & unsubstantiated claims to invade a peaceful & sovereign country. We will continue to work with our international partners to hold Putin & his enablers accountable.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) March 16, 2022