Притягти Путіна та його прихильників до відповідальності – Канада про роботу з партнерами

Канада продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб притягти президента РФ Володимира Путіна та його прихильників до відповідальності.

Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Канади.

The Russian regime has used egregious & unsubstantiated claims to invade a peaceful & sovereign country. We will continue to work with our international partners to hold Putin & his enablers accountable. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) March 16, 2022

У відомстві наголосили, що російський режим використав кричущі й необґрунтовані заяви для вторгнення в мирну та суверенну країну.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше Міністерство транспорту країни заборонило білоруським літакам заходити в повітряний простір Канади через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні.

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ, зобов’язавши Росію зупинити воєнні дії в Україні.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Foreign Policy CAN