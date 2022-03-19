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Екс-прем’єр Британії Девід Кемерон за кермом вантажівки везе гуманітарку українцям

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Девід Кемерон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон їде до Польщі з пожертвуваннями для біженців з України.

При чому Кемерон їде до Польщі самостійно вантажівкою. Він перевозить пожертвування Червоному Хресту.

– У цей час я їду до Польщі з двома колегами з Chippy Larder, щоб доставити їх до Червоного Хреста. Це буде довгий шлях, але я триматиму вас у курсі, – зазначив Кемерон.

Серед пожертвувань одяг, підгузки та засоби першої допомоги. Вони надійшли від громадського продовольчого проекту Chippy Larder, де Кемерон працював волонтером останні два роки.

Девід Кемерон похвалив щедрість спільноти в західному Оксфордширі та британський народ в цілому.

Виступаючи раніше, посол України у Великій Британії вітав усю підтримку, яку пропонує британський народ, але сказав, що гроші будуть краще розміщені, ніж громіздкі предмети.

– Ідея проста: якщо можете, дайте кілька фунтів, а не несіть речі в сумці, — сказав він.

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