Екс-прем’єр Британії Девід Кемерон за кермом вантажівки везе гуманітарку українцям

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон їде до Польщі з пожертвуваннями для біженців з України.

При чому Кемерон їде до Польщі самостійно вантажівкою. Він перевозить пожертвування Червоному Хресту.

– У цей час я їду до Польщі з двома колегами з Chippy Larder, щоб доставити їх до Червоного Хреста. Це буде довгий шлях, але я триматиму вас у курсі, – зазначив Кемерон.

Серед пожертвувань одяг, підгузки та засоби першої допомоги. Вони надійшли від громадського продовольчого проекту Chippy Larder, де Кемерон працював волонтером останні два роки.

Девід Кемерон похвалив щедрість спільноти в західному Оксфордширі та британський народ в цілому.

I’m currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek

— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022