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Нідерланди планують відмовитися від російських нафти та газу до кінця 2022 року

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
парламент Нідерландів

Нідерланди планують припинити використання російського викопного палива до кінця 2022 року. Про це посадовці тамтешнього уряду повідомили у п’ятницю 22 квітня.

Після щотижневого засідання кабінету міністр клімату та енергетичної політики країни Роб Джеттен заявив, що Нідерланди більше не хочуть “класти гроші у військову скриню Путіна”.

Нідерландські парламентарі заявили, що планують досягти цієї мети за допомогою багатостороннього підходу, який включає політику енергозбереження та імпорт більшої кількості палива з інших країн.

Також будуть вжиті заходи щодо збільшення обсягів газу в сховищах у Бергермеєрі. На ці цілі влада планує виділити близько €600 млн.

— Таким чином Нідерланди можуть повністю зберегти або замінити російську частку свого газу до кінця року, – йдеться в заяві уряду.

Лідери Європейського Союзу понад місяць боролися з тим, як відучити європейські країни від російського природного газу, від якого вони дуже залежали.

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Нещодавно стало відомо, що Італія домовилася із Анголою про збільшення постачання газу, що обмежити закупівлю російського.

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Наразі невідомо на який обсяг газу з Анголи може розраховувати Італія, оскільки деталі угоди не повідомлялися. Наразі російський газ становить близько 45% споживання в Італії.

Джерело: Dutch News

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Фото: Depositphotos

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