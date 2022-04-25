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Факти / Світ / Світові новини

Макрон переміг на президентських виборах

Марта Бондаренко редакторка стрічки
еммануель макрон

Чинний президент Франції Еммануель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Макрон обійшов свою суперницю Марін Ле Пен на 17,1%.

За офіційними даними, Еммануель Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів. За чинного президента віддали свої голоси 18 млн 779 тис. французів, а за Ле Пен – 13 млн 297 тис.

Макрон перший за 20 років чинний президент, переобраний на другий термін.

Марін Ле Пен сказала, що її значна частка голосів, як і раніше, є перемогою. А ось ультраправий суперник Ерік Земмур зазначив, що вона зрештою зазнала невдачі, як і колись її батько: Це вже увосьме, коли ім’я Ле Пен зазнає поразки.

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Марін Ле Пен набрала понад 13 млн голосів на своїй програмі зі зниження податків, заборони носіння мусульманського хіджабу в громадських місцях та референдуму щодо імміграційного контролю.

Понад третина виборців не проголосували за жодного з кандидатів. Явка становила трохи менше ніж 72%, що є найнижчим показником у другому турі президентських виборів із 1969 року.

Багато хто не пішов на вибори, бо жоден із кандидатів не відповідає їхнім потребам та очікуванням.

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Деякі французи голосували порожніми бюлетенями, бо хочуть покарати чинного президента.

Демонстранти проти Макрона зібралися на мітинги у низці міст, зокрема в Парижі, Ренні, Тулузі та Нанті, відмовляючись визнати результат.

Президент України Володимир Зеленський привітав із перемогою у другому турі президентських виборів у Франції Еммануеля Макрона.

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Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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