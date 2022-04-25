Чинний президент Франції Еммануель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Макрон обійшов свою суперницю Марін Ле Пен на 17,1%.

За офіційними даними, Еммануель Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів. За чинного президента віддали свої голоси 18 млн 779 тис. французів, а за Ле Пен – 13 млн 297 тис.

Макрон перший за 20 років чинний президент, переобраний на другий термін.

Марін Ле Пен сказала, що її значна частка голосів, як і раніше, є перемогою. А ось ультраправий суперник Ерік Земмур зазначив, що вона зрештою зазнала невдачі, як і колись її батько: Це вже увосьме, коли ім’я Ле Пен зазнає поразки.

Related video

Марін Ле Пен набрала понад 13 млн голосів на своїй програмі зі зниження податків, заборони носіння мусульманського хіджабу в громадських місцях та референдуму щодо імміграційного контролю.

Понад третина виборців не проголосували за жодного з кандидатів. Явка становила трохи менше ніж 72%, що є найнижчим показником у другому турі президентських виборів із 1969 року.

Багато хто не пішов на вибори, бо жоден із кандидатів не відповідає їхнім потребам та очікуванням.

Деякі французи голосували порожніми бюлетенями, бо хочуть покарати чинного президента.

Демонстранти проти Макрона зібралися на мітинги у низці міст, зокрема в Парижі, Ренні, Тулузі та Нанті, відмовляючись визнати результат.

Президент України Володимир Зеленський привітав із перемогою у другому турі президентських виборів у Франції Еммануеля Макрона.