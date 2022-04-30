Не дозволимо Путіну шантажувати нас: Німеччина не сплачуватиме РФ за газ у рублях

Уряд Німеччини не має намір оплачувати постачання газу з країни-агресора у російській валюті. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виключив таку можливість, заявивши, що країна прагне стати незалежною від Росії якомога швидше.

– Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Зрозуміло одне: ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії, – заявив міністр фінансів Німеччини.

За словами Крістіана Лінднера, німецький уряд не збирається платити за постачання газу РФ у російських рублях.

Напередодні стало відомо, що найбільші енергетичні компанії Європи планують платити за блакитне паливо валютою країни-агресора. Деякі компанії Європейського союзу відкрили рублеві рахунки у російському Газпромбанку.

Водночас Європейська комісія попередила країн-членів ЄС, що оплата за російський газ у рублях – це порушення санкцій. За останніми даними, зараз Російська Федерація здійснює постачання блакитного палива за допомогою трубопроводів до 23 держав Європи.