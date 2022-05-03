Time розпочав голосування за найвпливовішу людину у світі – Зеленський лідирує

Американський журнал Time розпочав голосування серед читачів за топ-100 найвпливовіших людей світу.

Про це повідомило саме видання Time.

Серед кандидатів на звання найвпливовішої людини – політики, артисти, спортсмени та бізнесмени.

Серед них також президент України Володимир Зеленський, який сьогодні займає лідируючу позицію. Вже 83% читачів журналу підтримали включення Зеленського до рейтингу.

Серед інших відомих особистостей – глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, голова КНР Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Королева Єлизавета II, президент США Джо Байден.

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Результати голосування оголосять 23 травня.