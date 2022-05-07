Президент США Джо Байден підписав новий пакет воєнної допомоги Україні.

Відповідне рішення американського лідера опубліковано пресслужбою Білого дому.

– Сьогодні Сполучені Штати продовжують надавати рішучу підтримку хороброму народу України, який захищає свою країну від триваючої агресії Росії. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання, – заявив Джо Байден.

Він нагадав, що США швидко надали Україні історичний обсяг допомоги у сфері безпеки.

– Ми відправляємо зброю та обладнання, яке дозволив Конгрес безпосередньо на передову лінію свободи в Україні. Підтримка США, а також внесок наших союзників та партнерів відіграли вирішальну роль у тому, щоб допомогти Україні виграти битву за Київ та завадити військовим цілям Путіна в Україні, – йдеться у повідомленні американського президента.

Джо Байден зазначив, що після цього оголошення адміністрація президента США майже вичерпала фінансування, яке може бути використане для надсилання допомоги у сфері безпеки в рамках компетенцій Білого дому.

– Для того, щоб Україна змогла досягти успіху на наступному етапі війни, її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість продовжувати безперебійно постачати зброю та боєприпаси в Україну, – сказав він.

Президент Байден закликав Конгрес США швидко надати запитане фінансування для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів.

Раніше очікувалося, що президент США оголосить про новий пакет військової допомоги лише 8 травня.

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Зазначимо, що у заяві Джо Байдена не наголошується сума, на яку буде надано військову допомогу. Однак у пресі раніше звучала сума $100 доларів.

Очікується, що вже 9 травня американський лідер підпише закон про надання ленд-лізу для України.