Президент США Джо Байден найближчими днями оголосить про черговий пакет допомоги для України у сфері безпеки.
Про це пише CNN із посиланням на два джерела.
При цьому очікується, що загальна сума становитиме понад $100 млн.
Джо Байден має виступити перед лідерами країн Великої сімки вже 8 травня, перед очікуваним святкуванням Дня Перемоги в Росії, яке відбувається 9 травня.
Очікується, що пакет американської допомоги включатиме нові боєприпаси для гаубиць.
Раніше стало відомо, що президент США підпише закон про ленд-ліз для України у понеділок, 9 травня.
Закон про ленд-ліз був одноголосно схвалений Сенатом США на початку квітня. Вже 28 квітня законопроєкт схвалено Палатою представників Сполучених Штатів.
На початку травня посол України у ФРН Андрій Мельник запропонував Берліну ухвалити закон про ленд-ліз за прикладом США.