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Факти / Україна

Байден напередодні 9 травня оголосить про ще один пакет допомоги для України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Байден напередодні 9 травня оголосить про ще один пакет допомоги для України

Президент США Джо Байден найближчими днями оголосить про черговий пакет допомоги для України у сфері безпеки.

Про це пише CNN із посиланням на два джерела.

При цьому очікується, що загальна сума становитиме понад $100 млн.

Джо Байден має виступити перед лідерами країн Великої сімки вже 8 травня, перед очікуваним святкуванням Дня Перемоги в Росії, яке відбувається 9 травня.

Очікується, що пакет американської допомоги включатиме нові боєприпаси для гаубиць.

Раніше стало відомо, що президент США підпише закон про ленд-ліз для України у понеділок, 9 травня.

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Закон про ленд-ліз був одноголосно схвалений Сенатом США на початку квітня. Вже 28 квітня законопроєкт схвалено Палатою представників Сполучених Штатів.

На початку травня посол України у ФРН Андрій Мельник запропонував Берліну ухвалити закон про ленд-ліз за прикладом США.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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