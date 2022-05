Європейська комісія представила план дій, спрямований на те, щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарську продукцію в умовах розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Як поінформували в пресслужбі Єврокомісії, план має назву Шляхи солідарності ЄС-Україна. Він передбачає альтернативні маршрути для агроекспорту з нашої держави.

Представлений план повинен допомогти Україні експортувати сільськогосподарську продукцію (зокрема, зерно), а також імпортувати необхідні нашій країні товари (як-от гуманітарна допомога, добрива, корми для тварин тощо).

Як зазначили в Єврокомісії, попри екстрені кроки для полегшення перетину кордону між Україною та Євросоюзом, з українського боку тисячі вагонів і вантажівок все ще чекають на митне оформлення. Наприклад, середній час очікування для вагонів – це 16 діб, а подекуди й 30 діб.

Ще однією проблемою є те, що українські вагони не сумісні з більшістю залізничних мереж країн Євросоюзу через різну ширину колій. А тому товари часто доводиться перевозити вантажівками.

В Єврокомісії запропонували низку кроків для вирішення проблеми агроекспорту з України:

1. Додаткові судна та вантажівки.

Єврокомісія закликала учасників європейського ринку невідкладно надати додаткові транспортні засоби. Крім того, планується створити логістичну платформу, щоб узгоджувати попит і пропозицію, налагоджувати контакти, узгоджувати запити. Єврокомісія попросить держави, які є членами ЄС, встановити контактні пункти за принципом “єдиного вікна”.

2. Збільшення пропускної здатності транспортних мереж та перевантажувальних терміналів.

Експорт сільськогосподарської продукції з України буде пріоритетним. У Єврокомісії пропонують виділити для українського експорту проміжки в графіках перевезень на залізниці. Учасників ринку ЄС закликають терміново надати пересувні зернонавантажувачі до прикордонних терміналів, що могло б прискорити перевалку зерна. Операторам перевезень у ЄС хочуть надати додаткові фінансові гарантії, щоб заохотити їх відправляти транспорт до України.

3. Прискорені митні процедури та перевірки. Планується прискорити всі ці операції на кордоні між Україною та Євросоюзом.

4. Зберігання товарів на території ЄС.

Єврокомісія має намір оцінити потужності для зберігання української продукції в ЄС у координації з країнами-членами Євросоюзу. Планується забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання експортних товарів з України.

5. Збільшення потужностей інфраструктури та покращення сполучення між Україною та Євросоюзом у середньостроковій перспективі.

У середньостроковій та довгостроковій перспективі Єврокомісія працюватиме над збільшенням потужностей інфраструктури експортних коридорів, а також над встановленням нових зв’язків у рамках відбудови України.

Як зазначили в Єврокомісії, до повномасштабної війни 75% зерна, що виробляється в Україні, йшло на експорт. На українські чорноморські порти припадало 90% експорту зернових та олійних культур. Близько третини експорту прямувало до Європи, Китаю та Африки.

With transport routes blocked or destroyed by Russia, 20M tonnes of grain are stuck in #Ukraine . We’re establishing Solidarity Lanes to help ???????? move agricultural products & import goods it needs, from humanitarian aid to animal feed, enhancing global food security. #EUSolidarity

Коментуючи представлений план, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна є житницею світу, а тому потрібно спростити експорт українських зернових.

Ukraine is the world’s granary. By hampering vital exports, the Kremlin’s war is threatening food security worldwide.

Today we take action to ease transport of cereals from Ukraine & tackle urgent bottlenecks.

We will soon better connect ???????????????? with the Connecting Europe Facility

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022