Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодилися надати Україні ще €500 млн військової допомоги.

Про це поінформував на пресконференції за підсумками зустрічі високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що загальна сума допомоги Євросоюзу сягне €2 млрд.

Військову допомогу надаватимуть через Європейський фонд миру (European Peace Facility) –інструмент ЄС, який покриває фінансування у військовій та оборонній сферах.

– Ми погодилися надати додаткові €500 млн з Європейського фонду миру для доставки зброї. Те, що почалося з €500 млн, тепер наближається до €2 млрд, – наголосив Боррель.

Він додав, що “це лише верхівка айсбергу”, оскільки окремі країни-члени Євросоюзу також надають допомогу Україні.

На зустрічі міністрів був присутній очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Під час засідання міністри ЄС запевнили в подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії.

Зараз дивляться

Було проаналізовано необхідну фінансову підтримку для нашої держави, гуманітарну ситуацію. Крім того, обговорювалося післявоєнне відновлення України.

Перед засіданням Боррель поінформував, яке озброєння Євросоюз уже надає Україні. Главу дипломатії ЄС попросили відповісти, на яке важке озброєння підуть додаткові €500 млн.

– Я б не назвав це важким озброєнням. Це звичайна зброя для використання у війні на виснаження: артилерія та броньовані танки. Звичайна зброя, яку ви використовуєте в таких війнах, – розповів він.

Що відомо про допомогу ЄС для України

Наприкінці лютого цього року Євросоюз ухвалив рішення надати Україні летальне озброєння на €450 млн, а також нелетальну допомогу на €50 млн (паливо, захисне обладнання).

Тоді Жозеп Боррель наголошував, що ЄС вперше в історії профінансує закупівлі та постачання летальної зброї для третьої країни.

У березні було вирішено подвоїти військову допомогу для України (до €1 млрд).

А в квітні Європейський Союз вирішив надати нашій державі третій транш військової допомоги у розмірі €500 млн. Таким чином, загальна сума допомоги ЄС зросла до €1,5 млрд.

Джерело: Єврокомісія, European External Action Service