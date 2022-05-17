Травень, 17 в 20:44

Європейський Союз не дозволить, щоб в України закінчилося озброєння, необхідне для протидії російським військам у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це заявив сьогодні на пресконференції високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу.

Він поінформував, що під час сьогоднішнього засідання обговорювалася тема повномасштабної війни в Україні. Боррель додав, що до міністрів оборони країн ЄС приєднався за допомогою відеозв’язку міністр оборони України Олексій Резніков, який поінформував про ситуацію в нашій країні та потреби української армії.

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Боррель нагадав, що Євросоюз продовжує підтримувати Україну у війні з РФ.

– Я думаю, що ця підтримка робить різницю на полі бою щодо спроможностей української армії. Ми маємо підтримувати їхні зусилля. Ми повинні перепланувати ресурси і повинні сказати, що ця підтримка в цей момент є критичною, тому що війна перебуває у критичному поворотному моменті. І ми не можемо дозволити, щоб в України закінчилося обладнання. І ми не допустимо, щоб в України закінчилася техніка, тому що битва на Донбасі перебуває на етапі контрнаступу українців і витіснення росіян, – наголосив Боррель.

Він назвав дії української армії “екстраординарним успіхом”. Боррель додав, що українці мають “неймовірні можливості”, щоб протистояти армії РФ та проводити контратаки.

Глава дипломатії ЄС запевнив, що країни-члени Євросоюзу мають достатньо ресурсів, щоб забезпечити безперебійні поставки зброї Україні.

– Безперечно, у членів ЄС є достатньо ресурсів, щоб продовжувати підтримку України в тому ж темпі. З цим немає проблем, – зазначив він.

Про додаткові €500 млн для України

Жозеп Боррель також поінформував, що міністри оборони країн-членів ЄС схвалили пропозицію про виділення для України додаткових €500 млн на озброєння.

Головний дипломат Євросоюзу нагадав, що з урахуванням цієї суми розмір допомоги для України від ЄС досягне €2 млрд.

– Додатковий транш у €500 млн доведе до €2 млрд загальну військову підтримку від Євросоюзу. Але це лише частина європейських зусиль: держави-члени також докладають дуже багатьох зусиль. Я не озвучу вам загальну суму, але це набагато більше, ніж люди можуть собі уявити. І ми продовжуватимемо до кінця, – заявив Боррель.

Про здатність РФ продовжувати наступ

Жозепа Борреля попросили відповісти на запитання, як довго, на його думку, війська РФ зможуть продовжувати наступ на території України.

У відповідь він нагадав про величезні втрати РФ у цій війні.

– Я б не наважився висувати гіпотезу про те, як довго Росія може опиратися… Але якщо це правда, що РФ втратила близько 15% своїх військ з початку війни, то це світовий рекорд втрат армії, що вторглася в країну, – наголосив Боррель.

Він додав, що РФ втратила багато військової техніки – танки, артилерію, безпілотники. За словами Борреля, ці втрати є безпрецедентними та вражаючими.

– Я не знаю, чи зможуть вони поповнити запаси, але масштаби втрат російської армії дійсно вражають, – зазначив він.

Як відомо, напередодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодилися надати Україні ще €500 млн військової допомоги. Її виділятимуть через Європейський фонд миру (European Peace Facility) – спеціальний інструмент ЄС, який покриває фінансування у військовій сфері.

У цьому контексті Жозеп Боррель повідомив журналістам, що Євросоюз уже надає Україні артилерію й танки.