Сенат США може затвердити надання Україні $40 млрд – The Guardian

Травень, 19 в 1:07

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер (демократ, Нью-Йорк) заявив, що верхня палата Конгресу, найімовірніше, схвалить у четвер законопроєкт про виділення $40 млрд на фінансову підтримку України.

Про це пише The Guardian із посиланням на виступ сенатора Шумера.

Кошти пакету допомоги включають як військову, так і гуманітарну допомогу.

Зараз дивляться

Очікувалося, що законопроєкт буде ухвалено Сенатом минулого тижня, після того, як він був схвалений Палатою представників за двопартійної підтримки. Але республіканець із Кентуккі Ренд Пол заблокував законопроєкт.

18 травня Чак Шумер скористався можливістю, щоб докорити сенатору Пола за те, що він був єдиним законодавцем, який заперечував прийняття пакета допомоги.

– Це вже мало бути зроблено та закінчено. Але обурливо, що один член іншої сторони, молодший сенатор із Кентуккі, вирішив влаштувати шоу та перешкоджати фінансуванню України, чудово знаючи, що він не зможе зупинити його прийняття. Якщо сенатор Пол затримує фінансування України з суто політичних мотивів, це лише зміцнює руку Путіна, – сказав демократ Шумер.

Раніше радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив на брифінгу, що пакет допомоги отримав “хор” підтримки.