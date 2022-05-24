Травень, 24 в 12:31

Уряд Туреччини опублікував список своїх вимог, щоб погодитись на членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

Про це повідомляє пресслужба уряду Туреччини.

Так, у першому пункті є вимоги до Швеції. Уряд Туреччини заявляє, що Швеція надає зброю Робітничій партії Курдистану (РПК), яку в Туреччині вважають терористичною організацією.

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Туреччина вимагає від Швеції екстрадиції представників РПК/ПДС та FETO (рух Гюлена – Ред.) з 2017 року, але досі не отримала позитивної відповіді.

У заяві наголошується на необхідності “усунення джерела фінансування тероризму” і розповідається, як уряд Швеції, який подав заявку на членство в НАТО, оголосив про своє рішення виділити 367 млн ​​доларів на підтримку РПК/ПДС до 2023 року.

У заяві також зазначається, що шведський уряд надав РПК/ПДС протитанкові засоби та безпілотники.

Також уряд Туреччини вимагає скасування шведського ембарго та санкцій проти себе у відповідь на “легітимні дії Туреччини для захисту своїх міжнародних прав у Середземномор’ї та убезпечення сирійського кордону”.

Ще один пункт вимог – глобальна співпраця для боротьби з тероризмом.

– Хоча наша країна приймає політику відкритих дверей НАТО, ми, як і раніше, вважаємо, що члени Альянсу та країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні у боротьбі з тероризмом, як і у всіх інших сферах. Туреччина очікує конкретних гарантій від Швеції, яка підтримує терористичні організації відповідно до принципу колективної безпеки НАТО, – йдеться в заяві уряду Туреччини.

Нагадаємо, що Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

18 травня посол Швеції в НАТО Аксель Вернхофф та посол Фінляндії Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, які напередодні підписали міністри закордонних справ цих країн.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що Швеція та Фінляндія відповідають вимогам НАТО.