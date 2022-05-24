Україна не торгує суверенітетом: Подоляк про розмови “миру” в Давосі

Травень, 24 в 13:51

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк виступив з критикою щодо пропозицій деяких учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, які в кулуарах говорять про припинення війни, щоб продовжити вести бізнес із Росією.

— Кажуть, у кулуарах Всесвітнього економічного форуму вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росією. Це новий вірус сліпоти? – написав Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що “Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець”.

— Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго, – додав він.

22 травня розпочався Світовий економічний форум у Давосі, на якому вперше після падіння комунізму немає російських олігархів, бізнесменів та посадовців.

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За словами Подоляка, для продовження мирних переговорів РФ має вивести свої війська з території України. До цього моменту, як наголошує радник голови ОП, про жодне перемир’я не може бути й мови – окупанти скористаються ним для того, щоб продовжити наступ.